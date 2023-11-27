Логотип национального знака соответствия ECAS в ОАЭ изменится

Маркировку ECAS ставят по результатам прохождения проверки на соответствие обязательным требованиям и стандартам
В ОАЭ планируют изменить логотип национального знака соответствия системе сертификации ECAS, сообщила пресс-служба Всемирной торговой организации.
Уточняется, что маркировку ECAS ставят по результатам прохождения проверки на соответствие обязательным требованиям и стандартам ОАЭ. Таким образом подтверждается ее качество и безопасность.
Участникам рынка предоставят время на внесение корректировок. С планируемыми сроками на адаптацию продукции к новым требованиям ОАЭ можно ознакомиться на бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформе "Аналитика. Барьеры и требования рынков" Российского экспортного центра.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"