Логотип национального знака соответствия ECAS в ОАЭ изменится

Маркировку ECAS ставят по результатам прохождения проверки на соответствие обязательным требованиям и стандартам

В ОАЭ планируют изменить логотип национального знака соответствия системе сертификации ECAS, сообщила пресс-служба Всемирной торговой организации.

Уточняется, что маркировку ECAS ставят по результатам прохождения проверки на соответствие обязательным требованиям и стандартам ОАЭ. Таким образом подтверждается ее качество и безопасность.

Участникам рынка предоставят время на внесение корректировок. С планируемыми сроками на адаптацию продукции к новым требованиям ОАЭ можно ознакомиться на бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформе "Аналитика. Барьеры и требования рынков" Российского экспортного центра.

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