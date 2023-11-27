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Израиль уведомил ХАМАС о возможности продления режима прекращения огня

20:40
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Власти планируют освободить еще 50 заложников

Израильская сторона уведомила руководство радикального движения ХАМАС о возможности продления гуманитарной паузы на территории Газы. Об этом в интервью изданию Al Ahram заявил официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви.

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По словам политика, руководству еврейского государства необходимо время для возвращения на родину еще 50 заложников.

"В связи с этим ХАМАС уведомили о наличии опции продления режима прекращения огня", - заявил Леви, чьи слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что по окончании гуманитарной паузы военнослужащие ЦАХАЛ вернутся к достижению трех стратегических целей наземной спецоперации на территории анклава: ликвидация ХАМАС как политической силы, исключение угрозы со стороны Газы и возвращение всех заложников.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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