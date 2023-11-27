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Боррель заявил о бессмысленности поставок гуманитарной помощи в Газу

21:41
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Главный приоритет - достижение долгосрочного соглашения о прекращении огня

Страны Запада должны увеличить объем гуманитарной помощи для облегчения страданий мирного населения Газы. Об этом в ходе брифинга заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют", - констатировал Боррель, чьи слова приводит РИА Новости.

Дипломат призвал Израиль к прекращению массированных бомбардировок Газы во избежание новых жертв среди мирного населения и подчеркнул, что участники палестино-израильского конфликта должны прикладывать усилия для заключения долгосрочного соглашения о прекращении огня. 

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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