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Рябков усомнился в возобновлении диалога России и США по стратегической стабильности

21:17
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Возможность односторонних уступок со стороны Москвы по данному вопросу исключена

Диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности вряд ли возобновится в ближайшее время. Об этом на полях форума "Примаковские чтения" заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

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"Я не думаю, что диалог возобновится в обозримой перспективе в том виде, как он практиковался до момента, когда США его в одностороннем порядке прервали", – заявил Рябков, чьи слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что текущий уровень российско-американских отношений не позволяет начать политический диалог по контролю над вооружениями в рамках соглашения о стратегической стабильности. По его словам, возможность односторонних уступок со стороны Москвы по данному вопросу исключена.

25 октября заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Москва получила от Вашингтона предложения по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Дипломат отметил, что американская сторона предлагает систематически контактировать по этому вопросу – причем диалог должен происходить в "отрыве от всего происходящего".

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