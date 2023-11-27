Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Рязанской областью

ВСУ планировали атаковать объекты критической инфраструктуры России

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Рязанской областью, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

По данным ведомства, попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам критической инфраструктуры России была пресечена в 21:30 по московскому времени.

17 ноября авиация ВС России уничтожила семь безэкипажных катеров и одно быстроходное судно типа "Виллард" с украинскими десантниками. Диверсанты ВСУ следовали в направлении полуострова Крым, уточнили в Минобороны.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании первого в акватории Черного моря флота морских беспилотников. По словам политика, реализация военных операций при содействии нового флота ВСУ позволит Киеву вернуть инициативу в регионе.

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