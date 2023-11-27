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Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Рязанской областью

22:58
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

ВСУ планировали атаковать объекты критической инфраструктуры России

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Рязанской областью, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

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ВС России уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря

По данным ведомства, попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам критической инфраструктуры России была пресечена в 21:30 по московскому времени.

17 ноября авиация ВС России уничтожила семь безэкипажных катеров и одно быстроходное судно типа "Виллард" с украинскими десантниками. Диверсанты ВСУ следовали в направлении полуострова Крым, уточнили в Минобороны.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании первого в акватории Черного моря флота морских беспилотников. По словам политика, реализация военных операций при содействии нового флота ВСУ позволит Киеву вернуть инициативу в регионе.

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