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Конец толерантности: Европейцы устали от мигрантов

08:14
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Беженцы не стремятся принимать европейский образ жизни

Добро пожаловать в свободный мир, на территорию справедливости и порядка. Европа, годами принимавшая беженцев, вдруг осознала, что гостеприимство ей выходит боком. Некогда нейтральная и мирная Финляндия вдруг ополчилась на мигрантов из африканских стран, которые на велосипедах пересекают границу.  В Ирландии горят автобусы, люди выходят на улицы с плакатами – выгнать всех вон! После поножовщины, устроенной мигрантом.
Финляндия пригрозила полностью закрыть границу с Россией

Проблема беженцев, кажется, никогда так сильно не волновала европейцев. Которые всегда считали равенство одной из главных своих ценностей. Но что-то пошло не так. Поддерживая конфликты в других странах, европейцы годами принимали беженцев, гордились политикой открытых дверей. Но с удивлением отмечали, что люди, прибывающие в поисках общеевропейских благ, не стремятся принимать европейский образ жизни. И не очень-то интересуются европейскими ценностями.

Во Франции убит подросток-мигрант. Как предполагают, из-за расовой принадлежности. Акцию устроили ультраправые активисты, которые съехались в небольшой городок Роман-Сюр-Изер, чтобы устроить "карательную экспедицию". Все чаще жители европейских стран говорят о том, что толерантность и равные права должны оставаться только у коренных европейцев.

В Дании с тревогой обсуждают украинских гостей, а ведь их год назад принимали как родных. Сейчас с удивлением смотрят на людей, многие из которых не очень хотят работать, от пособий отказываться не готовы и вообще возвращаться на Украину даже не планируют. Почти 50 процентов украинцев решили навсегда остаться в Дании.

Несколько десятков выходцев из африканских стран, приехавшие в Финляндию на велосипедах, переполошили всю страну. Коварные русские засылают непрошенных гостей! И вот европейское агентство пограничной и береговой охраны Фронтекс собирается отправить на российско-финскую границу полсотни специально подготовленных офицеров, чтобы усилить пограничный контроль. Сам генсек НАТО подключился.

Десятки тысяч беженцев, прорывающиеся в Европу на моторных лодках, видимо, не такая большая проблема для ЕС, как сотня африканских велосипедистов, решивших осесть в Финляндии. А толерантность и равные права для всех уже порядком надоели самим европейцам.

Которые вдруг поняли, что в их уютном прекрасном саду все в действительности не так, как на самом деле.

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