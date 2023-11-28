Делягин: Запад будет до конца выкачивать из Украины ресурсы

ЕС и США закрывают глаза на царящую в этой стране коррупцию

Готовы ли Соединенные штаты и Евросоюз быть до конца с Украиной, закрывая глаза на царящую в этой стране коррупцию? И почему именно сейчас в Киев привезли скифское золото, которое принадлежит музеям Крыма?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаилом Делягиным.

"Когда Запад говорит, что будет с Украиной до конца, это значит, что он будет до конца выкачивать из Украины ресурсы. Начиная с человеческих органов – заканчивая черноземом. Что касается выделения денег – можно подумать, что эти деньги на Украине задерживаются. Сколько Украине сегодня дали, столько с Украины завтра и пришло", - отметил он.

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