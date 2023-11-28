Вынес из-под огня пострадавших бойцов: названы новые герои СВО

Бойцы проявили мужество

Новые примеры отваги и мужества наших военнослужащих, участвующих в СВО.

Гвардии младший сержант Унатбек Аманов доставлял боеприпасы нашим артиллеристам. Неонацисты организовали засаду и попытались атаковать российских военнослужащих. Унатбек из стрелкового оружия уничтожил нескольких украинских диверсантов и вынудил противника отступить. Во время боя одна из машин, в которой перевозили боеприпасы, была повреждена. Гвардии младший сержант Аманов мгновенно сориентировался, взял технику на буксир и обеспечил своевременную доставку снарядов нашим артиллеристам.

Подразделение Аркадия Аптраева прикрывало группы российских военных во время освобождения одного из населённых пунктов от украинских националистов. Аркадий прямо на поле боя оказывал неотложную помощь сослуживцам, получившим ранения, а также лично вынес из-под огня в безопасное место пятерых пострадавших бойцов и доставил в полевой госпиталь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"