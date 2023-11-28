Во Франции прошли протестные акции из-за массовой миграции

Участники шествия жгли файеры

Во Франции накануне прошли две крупные протестные акции. В Лионе манифестанты вышли на улицы с призывом остановить массовую миграцию.

Из толпы звучали требования не допустить исламизации Пятой республики, участники шествия жгли файеры, пели "Марсельезу" и скандировали: "французы, проснитесь, Вы - дома!"

А в департаменте Ардеш крайнее недовольство аграрной политикой властей ярко выразили местные фермеры. На площадь перед префектурой они привезли и выгрузили несколько грузовиков навоза.

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