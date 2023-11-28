ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыты подозрительные детали аварии судна у берегов Греции

08:28
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Затонувший Raptor под флагом Коморских островов шел на Украину

Новые детали всплыли в деле о кораблекрушении у берегов греческого острова Лесбос. В соответствии с показаниями единственного спасенного члена экипажа, судно Raptor с подозрительным грузом на борту следовало на Украину.

Почти 80 погибших: у побережья Греции затонула лодка с нелегалами
Польское судно затонуло после атаки косаток

Как отметила греческая газета "Катимерини", информация, полученная от спасенного гражданина Египта только укрепила подозрения властей. По данным моряка, Стамбул на маршруте Raptor-а на Украину был пунктом дозаправки.  А по требованию владельца судна экипаж не подавал сигнала бедствия до момента затопления корабля.

Кроме того, напоминает издание, этой же судоходной компании принадлежало судно Manassa Rose, затонувшее при схожих обстоятельствах в январе 2022 года у берегов Крита с контрабандным грузом на борту.

Raptor затонул в воскресенье. На борту находились 14 членов экипажа — индиец, 11 египтян и два гражданина Сирии. Спасти удалось одного египтянина, поднято тело одного погибшего моряка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кораблекрушение у берегов греческого острова Лесбос
Кораблекрушение у берегов греческого острова Лесбос
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.