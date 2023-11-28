Раскрыты подозрительные детали аварии судна у берегов Греции

Затонувший Raptor под флагом Коморских островов шел на Украину

Новые детали всплыли в деле о кораблекрушении у берегов греческого острова Лесбос. В соответствии с показаниями единственного спасенного члена экипажа, судно Raptor с подозрительным грузом на борту следовало на Украину.

Как отметила греческая газета "Катимерини", информация, полученная от спасенного гражданина Египта только укрепила подозрения властей. По данным моряка, Стамбул на маршруте Raptor-а на Украину был пунктом дозаправки. А по требованию владельца судна экипаж не подавал сигнала бедствия до момента затопления корабля.

Кроме того, напоминает издание, этой же судоходной компании принадлежало судно Manassa Rose, затонувшее при схожих обстоятельствах в январе 2022 года у берегов Крита с контрабандным грузом на борту.

Raptor затонул в воскресенье. На борту находились 14 членов экипажа — индиец, 11 египтян и два гражданина Сирии. Спасти удалось одного египтянина, поднято тело одного погибшего моряка.

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