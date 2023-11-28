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ВСУ потеряли до 110 военных на донецком направлении

08:20
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Подразделения группировки войск "Юг" нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка на донецком направлении. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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Как уточнил военный, поражение было нанесено живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они лишились примерно 110 бойцов, а также двух БМП.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы уничтожены минометы калибра 120 мм украинских военных в районе Клещеевке и Верхнекаменского, сообщает ТАСС.

Ранее украинские средства массовой информации сообщали, что с момента начала российской спецоперации погибли и пропали без вести 1,1 миллиона бойцов ВСУ. Официального подтверждения этих сведений не было. Неделей ранее The Economist сообщал, что в США оценивают общие потери украинских войск в конфликте в 190 тысяч человек убитыми и ранеными.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что сложившаяся для Украины ситуация на линии соприкосновения является "очень тяжелой" – ВСУ несут колоссальные потери, несмотря на поставки вооружений со стороны Запада.

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