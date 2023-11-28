США изъявили интерес к обсуждению с Россией вопросов ядерной сферы

Москва не видит перспектив возобновления диалога с Вашингтоном

Администрация США заинтересована в обсуждении с Россией вопросов, касающихся ядерной сферы. Об этом заявила в понедельник, 27 ноября, заместитель главы Госдепартамента по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Представитель американского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что в России известна позиция Соединенных Штатов по данному вопросу — "она не изменилась", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, но он "не может осуществляться в режиме чтения нотаций одной страны другой стране".

При этом спикер Кремля подчеркивал, что российские власти настаивают на продолжении конструктивного диалога с Вашингтоном в сфере стратегической стабильности, поскольку имеется потребность в осуществлении контактов по данной тематике.

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