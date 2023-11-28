ВС России эффективно применяют береговые ракетные комплексы "Бастион"

"Бастион" многократно подтверждал свою надежность

В ходе СВО наши военные эффективно применяют береговые ракетные комплексы "Бастион". Для поддержания практических навыков их экипажи регулярно проходят учения в условиях, максимально приближенных к боевым.

Во время тренировок боевые машины оперативно выводят на стартовые позиции и совершают учебный пуск ракет во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота.

"Бастион" многократно подтверждал свою надёжность и высокие тактико-технические характеристики. Ракетчики в любых погодных условиях - днём и ночью - наносят по морским целям противника высокоточные удары большой дальности.

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