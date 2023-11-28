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Су-57 оснастили мини-дронами

08:58
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Истребитель будет управлять группой беспилотников

Мини-беспилотники различного назначения созданы для российского истребителя пятого поколения Су-57. Самолет сможет нести мини-БПЛА на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке – и при необходимости сбрасывать в воздухе.

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Как сообщил РИА Новости информированный источник, речь идет об ударных дронах, разведывательных аппаратах и БПЛА радиоэлектронной борьбы. Су-57 будет запускать сразу несколько дронов и управлять этой группой беспилотников.

Эксперты отмечают, что несколько десятков беспилотников, сброшенных группой Су-57, позволят истребителям прорвать ПВО противника. Это станет возможным как за счет перегрузки информационных каналов систем противовоздушной обороны, так и за счет сосредоточенного удара дронами и вооружением боевых самолетов.

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