В ХАМАС согласились обсудить условия освобождения военнослужащих Израиля

Они не обсуждались при согласовании гуманитарной паузы

Палестинское движение ХАМАС выражает готовность обсуждать условия освобождения взятых в плен в ходе боевых действий военнослужащих Армии обороны Израиля.

Как пишет The Jerusalem Post, данная тема не обсуждалась в рамках переговоров о временном прекращении огня, поскольку для освобождения военнослужащих будут предъявлены иные условия, чем в случае с гражданскими лицами.

Издание подчеркивает, что это стало бы важным шагом со стороны ХАМАС, поскольку международное сообщество больше сосредоточено на освобождение гражданских заложников, чем военнослужащих.

Ранее израильские власти и представители ХАМАС договорились о четырехдневной гуманитарной паузе, в ходе которой состоялось несколько обменов заложниками. В совокупности Тель-Авив пообещал освободить из тюрем 150 палестинцев — женщин и подростков, а ХАМАС взамен обязался освободить 50 израильских заложников.

При этом странное заявление прозвучало от главы евродипломатии. Жозеп Боррель усомнился в целесообразности отправки гуманитарной помощи в зону палестино-израильского конфликта, поскольку "бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют". При этом политик все же призвал страны Запада увеличить объем гуманитарной помощи для облегчения страданий мирного населения Газы.

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