Россия примет участие в сессии Генассамблеи Интерпола

Российская делегация получила приглашение

Россия будет представлена на 91-й сессии Генеральной ассамблеи и праздновании 100-летия Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Об этом во вторник, 28 ноября, рассказал президент организации Ахмед Насер ар-Раиси.

Это мероприятие запланировано на период с 28 ноября до 1 декабря и будет проводиться в австрийской столице Вене, поскольку именно там в 1923 году был основан Интерпол, сообщает ТАСС.

Ахмед Насер ар-Раиси подтвердил, что Россия приглашена наравне с представителями других 190 государств, входящих в Интерпол.

Конечно, они приглашены, и мы приветствуем их, как и других делегатов, прибывших для участия в этом важном мероприятии.

Еще в мае начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Михаил Виноградов отмечал, что Интерпол выставил "необоснованный фильтр" на запросы России о розыске. Он подчеркнул, что, несмотря на это, Москва продолжает взаимодействие с Интерполом и требует равного подхода.

До того директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин указывал, что Запад стремится использовать Интерпол в политических интересах. Однако подобные безрассудные действия ставят под угрозу работу организации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"