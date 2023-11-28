Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных

В рамках перемирия с ХАМАС освобождены 33 человека

Израиль передал представителям Красного Креста четвертую группу освобожденных заключенных палестинцев. Как заявили в МИД Катара, из израильских тюрем вышли на свободу 30 несовершеннолетних и 3 женщины, передает Al-Jazeera.

Сообщается, что в рамках перемирия ХАМАС в качестве ответного шага должен отпустить 11 израильтян, которых удерживали в секторе Газа. Это трое французов, двое немцев и шестеро аргентинцев – все с двойным гражданством.

По данным издания The Times of Israel, Израиль также утвердил список из 50 палестинских заключенных-женщин. Они могут быть досрочно освобождены из израильских тюрем в обмен на 20 израильтян. Пока же число освобожденных со стороны ХАМАС составило 69 человек, Израиль тем временем освободил 150 палестинских заключенных.

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