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Собянин: 280 новостроек ввели в эксплуатацию в Москве с начала программы реновации

09:47
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Это 4 миллиона квадратных метров жилья

280 новостроек ввели в эксплуатацию с начала программы реновации в Москве, сообщил Сергей Собянин. Это 4 миллиона квадратных метров жилья. По словам мэра, это позволит позволит обеспечить новыми квартирами около 150 тысяч жителей. Почти 120 тысяч уже отпраздновали новоселье. В этом году в городе ввели в эксплуатацию 52 дома. Сейчас специалисты проектируют и строят еще 438 домов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, в Южном административном округе Москвы ввели в эксплуатацию 25 новостроек по программе реновации. Из них 23 дома уже передали под заселение, еще в два горожане начнут переезжать в ближайшее время.

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