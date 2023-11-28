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Собянин подвел итоги благоустройства на юге Москвы

10:29
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Проделана большая работа

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юге Москвы. Так, большая работа была проведена в границах ул. Шипиловская. Комплексное благоустройство там началось еще в прошлом году, тогда привели в порядок участок прогулочной зоны от ул. Маршала Захарова до Каширского шоссе. В этом году преобразились территория от ул. Мусы Джалиля до Задонского проезда в Зябликово и участок от Домодедовской до Каширского шоссе в районе Орехово-Борисово Северное.

Также благоустроили два оврага по Каширскому шоссе. Там появились детская и спортивная площадки и место для выгула собак, лестничные спуски, удобные и для маломобильных горожан. В Орехово-Борисово Южном привели в порядок вход в Бирюлевский лесопарк.

О других проектах благоустройства на юге столицы — на сайте мэра.

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