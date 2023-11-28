В Крыму и на Кубани продолжают устранять последствия "шторма века"

Синоптики предупреждают – ночью ожидается усиление ветра

В Крыму и на Кубани, которые сильнее всего пострадали от мощного циклона, сейчас активно восстанавливают поврежденную инфраструктуру. Так, в Краснодарском крае полностью возобновлено электроснабжение, а на полуострове ремонтные бригады вернули тепло в жилые дома.

Вот так выглядит береговая линия в Евпатории. Ни пляжа, ни укреплений, ни дороги, которая еще несколько дней назад была на этом месте. Вокруг только строительный мусор, фрагменты заборов и крыш, мощные бетонные перекрытия, сломанные пополам.

Шторм утих, но, видимо, ненадолго. Синоптики предупреждают – ночью ожидается усиление ветра. Жители пострадавших домов спасают имущество и строят дамбы, чтобы сохранить то, что осталось.

В зоне подтопления по-прежнему поселок Прибрежное. Дорога, которая всегда была естественной дамбой, сейчас мешает сходу воды. Участки затоплены, в домах холодная морская вода. За сутки уровень упал лишь на 10 сантиметров. Владельцы приезжают разгрести мусор, да покормить домашних животных.

В Евпатории и окрестностях подтоплены порядка 200 жилых домов. Спасатели делают подомовой обход. Оказывают всевозможную помощь. Откачивают воду из квартир.

Работать сложно – вода холодная, это чувствуется даже через сапоги. Ликвидация еще толком не начиналась. Поток был такой силы, что сдвигал даже машины. В центральной части полуострова и на востоке на смену шторму пришла зима. На дорогах коммунальная техника. По-прежнему без света остаются сотни тысяч людей. Приостановлено движение троллейбусов из Симферополя в Ялту. Снежное утро в Новороссийске и даже Сочи припорошило мокрым снегом. Дороги сковал гололед.

На побережье Азовского моря в Ростовской области подтоплены порядка 3000 придомовых территорий. Спасатели на руках выносили жителей и животных. Эвакуировано более 500 человек. Продолжается ликвидация последствий.

В ближайшие два дня на Черноморском побережье сохраняется штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди и мощные порывы ветра.

Никита Васильев, ТВ Центр

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