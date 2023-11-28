Непогода добралась до северо-запада России

Петербург засыпало снегом

На северо-западе европейской части России, куда сейчас добрался средиземноморский циклон, непогода в самом разгаре.

Снегом буквально засыпает Петербург. Метель практически парализовала движение транспорта. На улицах города и загородных трассах - многочисленные ДТП. В аэропорту Пулково из-за сложных метеоусловий задержаны десятки авиарейсов.

Схожая ситуация и в Вологодской области. В региональном центре на уборку улиц брошена вся имеющаяся техника. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

К новой порции осадков готовятся в Москве. По прогнозам синоптиков, такой интенсивной метели, как накануне, не предвидится. Но тем не менее к концу недели сугробы в столице подрастут до 30 сантиметров.

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