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Непогода добралась до северо-запада России

11:43
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Петербург засыпало снегом

На северо-западе европейской части России, куда сейчас добрался средиземноморский циклон, непогода в самом разгаре.
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Снегом буквально засыпает Петербург. Метель практически парализовала движение транспорта. На улицах города и загородных трассах - многочисленные ДТП. В аэропорту Пулково из-за сложных метеоусловий задержаны десятки авиарейсов.

Схожая ситуация и в Вологодской области. В региональном центре на уборку улиц брошена вся имеющаяся техника. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

К новой порции осадков готовятся в Москве. По прогнозам синоптиков, такой интенсивной метели, как накануне, не предвидится. Но тем не менее к концу недели сугробы в столице подрастут до 30 сантиметров.

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