Военная помощь для Киева со стороны США и ЕС сокращается

Конгресс США может одобрить новый пакет финансовой помощи Израилю и Украине до конца года, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. При этом в нынешней повестке Киев утратил первенство. По данным американских СМИ, если документ не будет принят до Рождества, его повторное рассмотрение состоится только через год - после выборов президента США.

В Брюсселе сегодня открывается встреча министров иностранных дел стран НАТО. Предполагается, что будут согласованы рекомендации по реформам для приема Украины в альянс, о чем на пресс-конференции сообщил Йенс Столтенберг. Но нюансов, как обычно, слишком много.

"Пока рано говорить, какое именно решение будет принято на саммите в Вашингтоне. Все союзники согласны с тем, что в разгар войны полноправное членство невозможно. Мы продолжаем оказывать поддержку Украине. Но одновременно другая главная задача - предотвратить эскалацию конфликта и его превращение в полномасштабную войну между Россией и НАТО", - заявил Столтенберг.

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер убежден, что за кулисами Североатлантический альянс все настойчивее говорит Украине: пришло время завершать конфликт, поскольку время бесконечной поддержки со стороны Запада закончилось, а Россия уверенно идет к победе.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна является одним из европейских лидеров по оказанию помощи Украине, но вооружение и техника заканчиваются, так что обещания чешских парламентариев придется сильно ограничить. Еще более нерадужные перспективы для Киева рисуют некоторые американские СМИ:

"Весной поток военной помощи был широкой рекой, летом - ручьем, а сейчас это капли слез. Если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, то его могут отложить на период после президентских выборов в ноябре 2024 года".

И уж с чем Запад точно не поможет Киеву, так это с комплектованием войск. Наемников, желающих воевать против российской армии, все меньше. А число уклонистов на самой Украине просто зашкаливает. Те, кто не уехал за границу, "косят" как только могут. Накануне Зеленский анонсировал некие кардинальные решения. Британская "Гардиан" публикует подробности:

"Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт".

Издание ссылается на главу СНБО Данилова, который заявил, что тех, кто "боится стрелять и умереть", можно привлекать к другой деятельности. В чем авторы "Гардиан" выражают сомнение. Во-первых, неясно, как изменится система призыва и какова в этом процессе будет роль частных компаний. А главное, ВСУ крайне необходимы солдаты на передовой - о чем неоднократно заявляли киевские власти.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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