Минобороны Израиля: После окончания перемирия бои станут интенсивнее

Тишина в Газе сохранится еще пару дней

Еще 33 освобожденных палестинца дома. Толпа друзей, соседей, просто земляков набрасывается на автобус. Израильские военные применяют слезоточивый газ. Многие из освобожденных заключенных подростки и женщины, задержанные за мелкие правонарушения.

Это кадры ХАМАС. На них теплое прощание бойцов с бывшими пленниками. 9 детей и 2 женщины. Известно, что, помимо них, Красному кресту были переданы и 6 тайцев. Людей экстренно госпитализировали и вертолетами направили в медцентры. Впервые почти за два месяца Шира Хаврон может вздохнуть с облегчением: шестеро из семи ее родственников, взятых в заложники ХАМАСом, вернулись в Израиль. Еще четверо были убиты в день страшной резни 7 октября.

О том, что несмотря на 4-дневную паузу, борьба продолжится, заявляют и в ЦАХАЛе, и в ХАМАСе. Впрочем, даже этот небольшой перерыв каждую секунду буквально висел на волоске. Стороны то и дело переходили за линии дозволенного, постоянно обвиняя друг друга в нарушениях.

В ЦАХАЛ заявляют, что временное прекращение огня позволит ХАМАСу перегруппироваться и отдохнуть. Впрочем, тишина в Газе сохранится еще пару дней. ХАМАС заявил, что добро на продление перемирия дали после вмешательства Катара и Египта, основных посредников в первоначальном соглашении, и на тех же условиях. Это значит, что будут освобождены еще 20 израильских заложников, по десять в день. И более 60 палестинцев.

А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал продление "проблеском надежды и человечности посреди тьмы войны". И даже попытался настоять на полном гуманитарном прекращении огня вместо временного перемирия, которому Израиль до сих пор сопротивлялся. Главный европейский садовник и по совместительскую глава дипломатии тоже пытался выступить за мир.

"Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объем гуманитарной помощи. Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют. Мы должны прекратить бомбардировки, избежать новых смертей", - заявил Жозеп Боррель.

В российском МИДе задаются вопросом, неужели лечить, заботиться, любить того, кто завтра умрёт, тоже бессмысленно с точки зрения Борреля? Впрочем, этот вопрос, видимо, так и останется риторическим. Сегодня арабские телеканалы сообщали, что израильские военные открыли огонь в нескольких районах сектора Газа. Это называют первым нарушением перемирия с ХАМАС. Однако данные пока никто не подтвердил. Но министр обороны Израиля заявил, что после окончания перемирия боевые действия в Газе будут интенсивнее и распространятся на весь анклав.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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