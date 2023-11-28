Зрители ТВЦ собирают средства на лечение двухлетнего Тимура Кузнецова

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о двухлетнем Тимуре Кузнецове из Армавира. У мальчика тяжелейшая форма онкологии - нейробластома забрюшинного пространства. Которая уже дала метастазы. Ребёнок перенёс 6 курсов химиотерапии и операцию по удалению опухоли. Чтобы она не начала снова расти, Тимуру требуется срочная трансплантация костного мозга стоимостью почти два миллиона рублей. Но у семьи мальчика таких денег нет.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Тимура. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Это редкие минуты, когда у маленького Тимура ничего не болит. Тогда родители могут любоваться его чудесной улыбкой. И глубокий шрам у правого виска уже не кажется таким страшным - именно с него началась печальная история этой семьи.

"В один день играл и упал на кухне. Когда он упал, появился синячок, и мы обратились в больницу", - рассказала Анна Демко, мама Тимура.

Этот небольшой синячок стремительно перерос в огромную гематому в пол-лица. И никакое лечение не помогало – малышу становилось всё хуже. Мальчику провели полное обследование - выяснилось, что глаз - это лишь начало кошмара. Мама со слезами вспоминает страшные слова врачей:

"Вам нужно обратиться к онкологам. Я вообще не понимала после этих слов, что надо делать, куда идти".

Оказалось, у Тимура - тяжелейшая форма онкологии, нейробластома забрюшинного пространства, четвертая стадия. А серьезная травма лицевой кости случилась из-за метастаза в правой орбите глаза. Мальчику провели 6 курсов высокодозной химиотерапии. Нейробластому, которая находилась на правом надпочечнике, врачи смогли удалить.

Но этого, увы, недостаточно. Чтобы опухоль не начала расти вновь, Тимуру показана экстренная трансплантация костного мозга. Но стоит операция почти два миллиона рублей – огромная сумма для молодой семьи. Папа Тимура работает санитаром. Он не знает, как еще помочь единственному сыну. Особенно, когда он, свернувшись калачиком у маминой подушки, молча страдает, даже не догадываясь, что так не должно быть. Последняя надежда - обратиться за помощью к неравнодушным людям.

"Это самое страшное, наверное, в жизни - когда твое дите плачет, а он плачет, к сожалению, очень часто из-за болезни этой", - говорит Руслан Кузнецов, папа Тимура.

Из родного Армавира семья переехала на лечение в Петербург. Здесь врачи готовы провести трансплантацию, как только это будет возможно. А пока лишь остаётся контролировать состояние маленького Тимура.

Семья умоляет о помощи, это их единственная надежда. Чтобы спасти Тимура, собрать необходимую сумму нужно быстро. Если опухоль вернется, двухлетний ребенок просто не выдержит очередного курса высокотоксичного лечения. Поэтому каждый день сейчас на счету.

Маленький Тимур начинает плакать сразу при входе в больницу. За свою короткую жизнь он видел только врачей, капельницы и уколы. Но и она может оборваться, если не сделать пересадку вовремя.

"Мы достигли ответа на химиотерапию, это очень здорово. Опухоль удалось прооперировать, удалось убрать хирургически, это тоже очень здорово. Но, к сожалению, мы знаем, что такое состояние может быть недолгим, крайне важно вовремя попытаться закрепить ответ", - рассказал Илья Казанцев, заведующий отделением трансплантации костного мозга для детей №2 НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

Тимур пока не понимает, что с ним происходит, ведь он такой маленький. Но его родители уверены: они обязаны сделать все возможное, чтобы их сын увидел и запомнил другое, прекрасное детство. С шалостями, беготней, новогодней елкой и веселыми играми.

Ещё раз напомним - операцию откладывать нельзя. Маленькому Тимуру становится хуже с каждым днём. Помощь нужна как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Тимура Кузнецова, программа 1845

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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