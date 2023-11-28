Главы столичных театров провели предновогоднее заседание

Участники обсудили работу учреждений культуры в дни новогодних каникул

Более 120 руководителей столичных театров, концертных залов и других направлений культуры Москвы провели традиционное предновогоднее заседание.

На торжественном мероприятии, которое состоялось в особняке Смирнова на Тверском бульваре, участники обсудили работу учреждений культуры в предпраздничный период и дни новогодних каникул. А также подготовились к внеочередным выборам руководящих органов Союза театральных деятелей России.

Кроме того, в залах особняка были развёрнуты выставки работ столичных художников, а также экспозиция, посвящённая развитию письменности и каллиграфии.

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