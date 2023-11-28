ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главы столичных театров провели предновогоднее заседание

11:58
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Участники обсудили работу учреждений культуры в дни новогодних каникул

Более 120 руководителей столичных театров, концертных залов и других направлений культуры Москвы провели традиционное предновогоднее заседание.

На торжественном мероприятии, которое состоялось в особняке Смирнова на Тверском бульваре, участники обсудили работу учреждений культуры в предпраздничный период и дни новогодних каникул. А также подготовились к внеочередным выборам руководящих органов Союза театральных деятелей России.

Кроме того, в залах особняка были развёрнуты выставки работ столичных художников, а также экспозиция, посвящённая развитию письменности и каллиграфии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Предновогоднее заседание театров
Предновогоднее заседание театров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.