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Почти тысячу человек эвакуировали на юге России из-за непогоды

09:43
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Там сохраняются сложные метеоусловия

Из-за непогоды, охватившей южные регионы России, эвакуировано в общей сложности 995 человек, включая 179 детей. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
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В ведомстве уточнили, что в пяти пунктах временного размещения расположился 91 человек, том числе 14 детей, остальные разъехались по родственникам и знакомым.

В Крыму и Севастополе, в ДНР и на Кубани остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка, сообщает ТАСС.

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что полуостров "пережил конкретный армагеддон": такой силы ветра и волн даже местные старожилы припомнить не могут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что главе государства доложили о случившемся на юге страны разгуле стихии. Глава государства дал поручения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Личный приезд Путина в пострадавшие от непогоды районы на юге страны пока не требуется, хотя президент всегда готов к таким поездкам, подчеркнул Песков.

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