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Гидрометцентр допустил формирование 30-сантиметровых сугробов в Москве

10:12
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Столицу засыпало снегом

Высота сугробов в Москве к началу декабря может вырасти до 30 сантиметров. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Метеоролог уточнил, что пока высота сугробов в российской столице составляет 20-24 сантиметра, по области показатель достигает 25 сантиметров.

Хотя 28 и 29 ноября погода в Московском регионе в целом ожидается спокойная, к завершению недели высота сугробов может добраться до 30 сантиметров, цитирует Вильфанда РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя разгул стихии в ряде регионов страны, напомнил, что зима "наступает каждый год, также каждый год идет снег", поэтому с данной точки зрения "ничего необычного не произошло".

Главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что циклон, который с ураганным ветром промчался по Крыму и Кубани, а также засыпал снегом Москву и Санкт-Петербург, в настоящее время уходит в направлении Скандинавии.

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