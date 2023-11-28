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Израиль возобновил боевые действия в нарушение перемирия с ХАМАС

10:01
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Стрельба слышна на юге сектора Газа

Взрывы и стрельба слышны сейчас к западу от города Газа. Израильские военные ведут массированный огонь к востоку от города Хан-Юнис на юге палестинского анклава, передает RT со ссылкой на арабские телеканалы Al Arabiya и Al Hadath.

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По словам очевидцев, над северной частью сектора Газа летают израильские самолеты. ЦАХАЛ возобновила боевые действия в нарушение перемирия с ХАМАС.

Ранее сообщалось, что перемирие между Израилем и ХАМАС продлено еще на два дня, считая с 8 часов утра 28 ноября. В то же время, министр обороны Израиля Йоав Галант днем ранее заявил, что ЦАХАЛ после окончания паузы в секторе Газа возобновит бои с большей интенсивностью.

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