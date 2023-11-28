Володин: Финляндия наказывает собственных граждан

Политик прокомментировал закрытие Финляндией границы с Россией

Закрытие Финляндией всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного, лишает ее возможности развиваться, а руководство наказывает прежде всего своих граждан. Такое мнение выразил во вторник, 28 ноября, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, действия Хельсинки обойдутся финским гражданам примерно в 3 млрд евро, при этом страну ожидает спектр проблем и трудностей.

На западе Финляндию ждет целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться.

Ранее норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия может закрыть контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. В ответ на вопрос, способен ли Осло пойти в данном вопросе по стопам Хельсинки, политик заверил, что так и произойдет, "если будет надо".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что Москва готова работать с Финляндией для разрешения ситуации с беженцами на границе — это уже объясняли финскому послу.

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