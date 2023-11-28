ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин: Финляндия наказывает собственных граждан

10:22
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Политик прокомментировал закрытие Финляндией границы с Россией

Закрытие Финляндией всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного, лишает ее возможности развиваться, а руководство наказывает прежде всего своих граждан. Такое мнение выразил во вторник, 28 ноября, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Финляндия может огранить подачу заявок об убежище
Финляндия оставила открытым только один КПП на границе с Россией

Как написал политик в своем Telegram-канале, действия Хельсинки обойдутся финским гражданам примерно в 3 млрд евро, при этом страну ожидает спектр проблем и трудностей.

На западе Финляндию ждет целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться.

Ранее норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия может закрыть контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. В ответ на вопрос, способен ли Осло пойти в данном вопросе по стопам Хельсинки, политик заверил, что так и произойдет, "если будет надо".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что Москва готова работать с Финляндией для разрешения ситуации с беженцами на границе — это уже объясняли финскому послу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.