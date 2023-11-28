Обвиняемый в шпионаже Гершкович встретит Новый год в СИЗО

Суд продлил ему арест

Лефортовский суд Москвы во вторник, 28 ноября, принял решение продлить срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже.

Как уточнили в пресс-службе суда, журналист проведет под стражей еще два месяца — до 30 января 2024 года, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, корреспондент московского бюро издания The Wall Street Journal пытался получить секретные сведения. Первое заседание суда по избранию Гершковичу меры пресечения проходило проводилось в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены. После этого арест журналисту неоднократно продлевали.

В мае Гершковича навестила в следственном изоляторе посол США в Москве Линн Трейси. Она получила консульский доступ.

Вашингтон между тем заявляет о приверженности к обсуждению с Москвой темы обмена заключенными. Саботировать этот процесс могут, по мнению представителя администрации Байдена, действия бывшего американского морпеха Тревора Рида, который после освобождения из заключения в России принял участие в боях на Украине со стороны ВСУ.

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