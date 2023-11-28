ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обвиняемый в шпионаже Гершкович встретит Новый год в СИЗО

10:44
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Суд продлил ему арест

Лефортовский суд Москвы во вторник, 28 ноября, принял решение продлить срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже.

Как уточнили в пресс-службе суда, журналист проведет под стражей еще два месяца — до 30 января 2024 года, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, корреспондент московского бюро издания The Wall Street Journal пытался получить секретные сведения. Первое заседание суда по избранию Гершковичу меры пресечения проходило проводилось в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены. После этого арест журналисту неоднократно продлевали.

В мае Гершковича навестила в следственном изоляторе посол США в Москве Линн Трейси. Она получила консульский доступ.

Вашингтон между тем заявляет о приверженности к обсуждению с Москвой темы обмена заключенными. Саботировать этот процесс могут, по мнению представителя администрации Байдена, действия бывшего американского морпеха Тревора Рида, который после освобождения из заключения в России принял участие в боях на Украине со стороны ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Эван Гершкович
Эван Гершкович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.