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Сунак отменил встречу с премьером Греции из-за украденных скульптур

10:40
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Лондон отказывается возвращать сокровища Парфенона

Встреча премьер-министров Великобритании и Греции не состоится. Ее отменил Риши Сунак после заявления Кириакоса Мицотакиса о принадлежности хранящихся в Британском музее скульптур Парфенона.

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Как пишет британская The Guardian, скандал вокруг сокровищ Парфенона разгорелся с новой силой. Премьер Греции в преддверии визита в Лондон заявил журналистам, что находящиеся в Британском музее скульптуры Парфенона были украдены. Их принадлежность не вызывает сомнений, вопрос стоит только об их воссоединения со скульптурами в Афинах.

Огромное количество произведений древнегреческого искусства вывез из Греции с 1799 по 1803 год британский посланник в Константинополе лорд Элгин. В выкупленной Британским музеем коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. По версии Афин, Греция никаких разрешений на вывоз скульптур не давала и добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства. Мицотакис выразил досаду в связи с отменой встречи Сунаком – он намеревался обсудить этот вопрос с британским премьером.

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