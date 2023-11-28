В Керчи заработала паромная переправа

Движение было приостановлено из-за шторма

По Керченской переправе, соединяющей Краснодарский край и Крым, возобновили движение паромов.

Об этом сообщили РИА Новости во вторник, 28 ноября, в Росморречфлоте. На сегодня в регионе нет никаких штормовых предупреждений, поэтому паромное сообщение решили возобновить.

Движение паромов по Керченской переправе было приостановлено в воскресенье вечером в связи со штормом. В результате непогоды погиб один человек, десять человек пострадали.

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