Глава Крыма доложил Путину о масштабах разрушений из-за непогоды

На полуостров обрушился шторм

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о масштабе разрушений инфраструктуры на полуострове из-за шторма.

Как рассказал Аксенов в своем Telegram-канале, доклад главе государства он сделал еще днем ранее, 27 ноября.

Владимир Путин поручил кабмину "суммировать итоги повреждения инфраструктуры, которые требуют решения федерального центра". Ожидается, что первые средства на восстановление будут перечислены в бюджет Крыма уже к полудню вторника, 28 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что главе государства доложили о случившемся на юге страны разгуле стихии. Глава государства дал поручения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Личный приезд Путина в пострадавшие от непогоды районы на юге страны пока не требуется, хотя президент всегда готов к таким поездкам, подчеркнул Песков.

Жизнь в Крыму после нерабочего понедельника постепенно входит в обычное русло. По Керченской переправе, соединяющей Краснодарский край и Крым, возобновили движение паромов — пока в регионе нет новых штормовых предупреждений.

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