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МИД обвинил США в стремлении добиться смены власти в России

11:24
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Нацеленность Вашингтона на это лишь увеличивается

Соединенные Штаты демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти в России и организацию внутрироссийской смуты. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

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Дипломат подчеркнул, что сценарий конфронтации между Москвой и Вашингтоном стал "данностью, из которой надо исходить", причем дальнейшая эскалация со стороны США может привести к полному разрыву российско-американских дипломатических отношений, сообщает ТАСС.

США не только развязали против России гибридную войну, которая ведется, судя по всему, до последнего украинца и [в которой] задачу нанести стратегическое поражение России никто не отменял, но и демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти здесь, организацию внутрироссийской смуты.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что стратегия лидеров ЕС в российско-украинском конфликте, целью которой было добиться победы Украины и смены власти в России, "потерпела полный провал". Орбан подчеркнул, что Брюсселю необходимо сменить подход к отношениям с Россией.

Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов рассказал, что "наши враги, оппоненты не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в нашей стране, в том числе пытаются раскачивать карту межнациональных отношений, инициируют процессы сепаратизма".

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