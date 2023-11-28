В Сибири спасли бездомного щенка с пятью лапами

Малыш не смог бы выжить в условиях улицы

В Омске сотрудники муниципального приюта для животных спасли бездомного щенка с пятью лапами.

Щенка-инвалида заметили на улицах города. Малыш не успевал за убегающей собачьей семьей из-за аномалии развития лапки: у щенка имелась врожденная добавочная конечность.

"Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути <…> На улице такие неповоротливые не выживают", - отметили ветеринары.

Собаку забрали в приют, дали кличку Снежок. Сейчас песик проходит медицинское обследование. Пятую лапу, скорее всего, придется ампутировать.

Щенок очень ласковый, добрый и контактный. В приюте надеются, что после операции малыш сможет найти любящую семью.

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