ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье

11:26
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Сообщается и о взрывах в Херсоне

Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Как сообщает агентство "Укринформ", с 9:15 утра в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.

Российские Т-90М нанесли мощные удары по складу боеприпасов ВСУ
Подпольщики рассказали об ударе ВС России по стратегическому авиазаводу в Киеве

Взрывы гремят и в подконтрольном Киеву Херсоне. Местные власти сообщили, что получило повреждения здание одного из заводов. Ночью 25 ноября в Запорожье также гремели взрывы.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. Целью стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Повод -  теракт на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия удара по позициям ВСУ
Последствия удара по позициям ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.