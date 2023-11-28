Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье

Сообщается и о взрывах в Херсоне

Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Как сообщает агентство "Укринформ", с 9:15 утра в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.

Взрывы гремят и в подконтрольном Киеву Херсоне. Местные власти сообщили, что получило повреждения здание одного из заводов. Ночью 25 ноября в Запорожье также гремели взрывы.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. Целью стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Повод - теракт на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"