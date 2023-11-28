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В России за неделю госпитализировали 8018 человек с COVID-19

11:19
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Скончались 90 пациентов

С 20 по 26 ноября в России госпитализировано 8018 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 54797 человек, скончались 90 пациентов с коронавирусом.

Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю вырос на 32,8% по сравнению с предыдущей. Увеличение заболеваемости отмечено в 79 субъектах страны.

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