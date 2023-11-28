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На Украине рассказали об отравлении жены ГУР Кирилла Буданова

11:56
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Она, по данным СМИ, пострадала от отравления тяжелыми металлами

Жену начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Об этом во вторник. 28 ноября, рассказал источник в украинской разведке.

По утверждению источника, который цитируют украинские СМИ, Марианну Буданову положили в больницу после длительного ухудшения состояния здоровья, сейчас она заканчивает курс лечения.

Причиной отравления, предположительно, являются тяжелые металлы, которые не используются в быту и военном деле — их наличие в организме может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.

В связи с этим проводится расследование по поводу вероятной попытки убийства жены Буданова, сообщает РИА Новости.

Ранее глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский рассказал, что в отношении представителей власти новых российских регионов киевский режим применял химические поражающие вещества.

На Украине тем временем расследуют гибель адъютанта главкома ВСУ Валерия Залужного — помощник командира подорвался на взрывном устройстве, которое замаскировали под подарок ко дню рождения. Источники полагают, что это было предупреждение самому Залужному, у которого разгорается конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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