Она, по данным СМИ, пострадала от отравления тяжелыми металлами

Жену начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Об этом во вторник. 28 ноября, рассказал источник в украинской разведке.

По утверждению источника, который цитируют украинские СМИ, Марианну Буданову положили в больницу после длительного ухудшения состояния здоровья, сейчас она заканчивает курс лечения.

Причиной отравления, предположительно, являются тяжелые металлы, которые не используются в быту и военном деле — их наличие в организме может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.

В связи с этим проводится расследование по поводу вероятной попытки убийства жены Буданова, сообщает РИА Новости.

Ранее глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский рассказал, что в отношении представителей власти новых российских регионов киевский режим применял химические поражающие вещества.

На Украине тем временем расследуют гибель адъютанта главкома ВСУ Валерия Залужного — помощник командира подорвался на взрывном устройстве, которое замаскировали под подарок ко дню рождения. Источники полагают, что это было предупреждение самому Залужному, у которого разгорается конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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