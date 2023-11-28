Собянин: Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует в Москве 1 декабря

Горожан научат кататься на коньках

Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" начнется в Москве 1 декабря, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, во дворах и парках столицы откроется около 60 катков, в которых дети и взрослые смогут бесплатно регулярно заниматься спортом рядом и научиться кататься на коньках. Кроме того, на 20 спортплощадках пройдут тренировки по фитнесу и лыжным гонкам, когда позволит погода.

Расписание можно посмотреть на сайте проекта.

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