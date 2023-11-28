Андрей Бочкарёв: Архитектурно-отделочные работы охватили всю низкоэтажную часть НКЦ

Строительство идет полным ходом

В низкоэтажной части Национального космического центра (НКЦ) выполнена черновая отделка более 60% помещений.

Работы проведены на площади 108 тысяч квадратных метров, об этом во вторник, 28 ноября, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Также в низкоэтажной части более чем наполовину выполнено устройство фасада и на треть – монтаж внутренних инженерных систем.

Помимо этого, ведутся работы в 47-этажной башне, добавил генеральный директор "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. На треть смонтированы модульные фасадные конструкции, возводятся стены и перегородки, идет монтаж лифтов и инженерных систем.

Помимо строительства зданий, идет устройство зоны вокруг комплекса - пешеходных переходов, бордюров и тротуаров.

"На территории НКЦ более чем на 50% выполнено устройство внутриплощадочных инженерных сетей", - отметил Кравцов.

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