Молния ударила в самолет ирландской авиакомпании Ryanair

Лайнер совершил посадку в аэропорту назначения

Неприятный инцидент произошел с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. В летевший рейсом из румынского Бухареста в итальянский Пескару 25 ноября лайнер с пассажирами на борту ударила молния.

Как сообщает портал The Aviation Herald, во время инцидента воздушное судно уже находилось на подлете к аэропорту назначения. Пилоты, невзирая на происшествие, продолжили заход на посадку.

Переживший электрическую атаку самолет благополучно приземлился в аэропорту Пескары. Пострадавших среди пассажиров нет. По данным портала, лайнер оставался в Пескаре до 27 ноября, после чего направился в Милан.

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