Совфед объявит 13 декабря о президентских выборах

Об этом сообщили в КПРФ

Совет Федерации на заседании 13 декабря объявит о президентских выборах.

С таким утверждением выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее сообщалось, что дата выборов должна быть назначена Совфедом не позднее 18 декабря 2023 года.

"По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", - передает его слова ТАСС.

В свою очередь источник РИА Новости в парламенте утверждает, что дату выборов назначат на 17 марта 2024 года.

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