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У российских бизнесменов могут отобрать стадион в Хельсинки

12:23
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Мажоритарный пакет Helsinki Hall принадлежит Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко

Новые антироссийские рестрикции Евросоюза могут привести к тому, что расположенный в Хельсинки стадион Helsinki Hall (прежнее название — Hartwall Arena) отберут у обладателей примерно 45% площадки, предпринимателей Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко. Об этом пишет STT.

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Как уточняет агентство, в рамках 12-го пакета санкций, оглашение которых планируется в декабре, ЕС может заявить о своем праве изымать заблокированные российские активы и распоряжаться ими на свое усмотрение.

Как итог — доля стадиона Helsinki Hall, принадлежащая россиянам, может быть экспроприирована и продана.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что завершение украинского конфликта не является гарантией снятия ограничений Запада в отношении Москвы – большинство антироссийских санкций, вероятно, останутся навсегда.

При этом белорусский лидер Александр Лукашенко указывал, что западным странам не удалось "удушить" Белоруссию и Россию санкциями благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.

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