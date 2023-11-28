Глава ЦБ объявила о возвращении российских банков в хорошую форму

Российская экономика и финансовый сектор справляются с санкционным давлением

Российский банковский сектор вернулся в хорошую форму, поэтому пришло время подумать о его дальнейшем развитии. Такое заявление сделала во вторник, 28 ноября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ уточнила, что в 2023 году банковский сектор заработал 2,9 триллиона рублей, а по итогам года показатель может достичь 3 триллионов рублей. Количество прибыльных банков составило 88% с долей в активах сектора 99%.

Руководитель регулятора подчеркнула, что "важна не только прибыль здесь и сейчас, но важно создание доверия на рынке и долгосрочная лояльность потребителей", что является необходимым условием для финансовой устойчивости компаний и сектора, сообщает ТАСС.

27 ноября глава государства Владимир Путин и председатель правления ВТБ Андрей Костин на рабочей встрече в Кремле обсудили состояние российского банковского сектора. Президент подчеркнул, что "наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне".

До того спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил, что на российскую экономику в 2022 году обрушился беспрецедентный груз санкций, возникла угроза ее обвала. Однако негативные явления удалось преодолеть благодаря мобилизации всех ресурсов и действиям руководства страны.

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