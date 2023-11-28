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Москва готова ответить зеркально на ядерные испытания США в Неваде

12:31
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Россия не намерена первой обострять ситуацию

Возможное проведение Соединенными Штатами ядерных испытаний на полигоне в Неваде – под пристальным вниманием Москвы. Если информация подтвердится, то Россия ответит зеркально, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Дипломат напомнила о принципиальной позиции Москвы по ядерному оружию и его использованию. Ее озвучил президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию. Российский лидер заявил, что первой Москва испытывать атомное оружие не будет - но если США проведут ядерные испытания, то и Россия проведет.

Захарова подчеркнула, что эта позиция также закреплена в российских доктринальных документах. При этом, по словам дипломата, недавний ядерный взрыв в США не был испытанием оружия американской стороной и не нарушает моратория на ядерные испытания, передает RT.

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