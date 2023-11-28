Ким Чен Ыну показали фото Пентагона, сделанные спутником КНДР

Разведывательный спутник КНДР запустили на орбиту на прошлой неделе

Военный спутник Северной Кореи сделал целую серию фотографий стратегических объектов США. Снимки предоставили главе республике Ким Чен Ыну.

По данным СМИ, в объектив попали комплекс Пентагона, здание Белого дома, аэродром в штате Вирджиния, авиационный центр на острове Гуам в Тихом океане. А также военно-морская база Норфолк и судоверфи Ньюпорт, где базируются атомные авианосцы США и Великобритании.

В Вашингтоне заявили, что не могут подтвердить подлинность снимков. Разведывательный спутник КНДР запустили на орбиту на прошлой неделе. В ответ Южная Корея объявила о частичной приостановке действия соглашения о снижении напряжённости, где шла речь о бесполётных зонах. После этого в Пхеньяне заявили, что также не будут соблюдать положения документа.

Ситуацию накануне обсуждали на заседании Совбеза ООН. Российская сторона призвала не допустить эскалации на Корейском полуострове. А в нашем МИДе тем временем предложили всем членам международного сообщества присоединиться к обязательствам о неразмещении оружия в космосе.

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