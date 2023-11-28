ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ким Чен Ыну показали фото Пентагона, сделанные спутником КНДР

14:50
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Разведывательный спутник КНДР запустили на орбиту на прошлой неделе

Военный спутник Северной Кореи сделал целую серию фотографий стратегических объектов США. Снимки предоставили главе республике Ким Чен Ыну.

По данным СМИ, в объектив попали комплекс Пентагона, здание Белого дома, аэродром в штате Вирджиния, авиационный центр на острове Гуам в Тихом океане. А также военно-морская база Норфолк и судоверфи Ньюпорт, где базируются атомные авианосцы США и Великобритании.

В Вашингтоне заявили, что не могут подтвердить подлинность снимков. Разведывательный спутник КНДР запустили на орбиту на прошлой неделе. В ответ Южная Корея объявила о частичной приостановке действия соглашения о снижении напряжённости, где шла речь о бесполётных зонах. После этого в Пхеньяне заявили, что также не будут соблюдать положения документа.

Ситуацию накануне обсуждали на заседании Совбеза ООН. Российская сторона призвала не допустить эскалации на Корейском полуострове. А в нашем МИДе тем временем предложили всем членам международного сообщества присоединиться к обязательствам о неразмещении оружия в космосе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.