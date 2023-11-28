В "Сириусе" стартовал третий Конгресс молодых ученых

Участников ждут лекции и мастер-классы

Ключевое событие Десятилетия науки и технологий. В "Сириусе" открылся третий Конгресс молодых учёных. В нём принимают участие тысячи исследователей, аспирантов, студентов и школьников.

Это авторы самых перспективных разработок, лауреаты конкурсов на гранты президента и правительства. Гости форума - руководители госкомпаний, бизнеса и органов власти. У молодых учёных есть возможность пообщаться с ними и обсудить свои проекты.

Конгресс станет крупнейшей площадкой для прямого диалога представителей фундаментальной науки и реального сектора экономики. В рамках насыщенной деловой программы участников ждут десятки лекций, интенсивов и мастер-классов.

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