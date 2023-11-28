В России пройдет "Военно-патриотический диктант"

Пройти диктант можно и в формате онлайн

Проверить свои знания об истории России, судьбоносных сражениях, великих полководцах и героях страны предлагают всем желающим организаторы "Военно - патриотического диктанта".

В Москве просветительская акция проходит в рамках выставки - форума "Россия" на ВДНХ. Участникам предстоит за один час ответить на 50 вопросов. Часть из них посвящена теме СВО и была подготовлена при участии специалистов Минобороны.

Также пройти диктант можно в формате онлайн. Задания в электронной форме будут доступны на сайте проекта в течение двух недель. Победителей ждут призы, которые вручат на церемонии награждения в декабре.

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