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В Москве обсуждают вопросы межнациональных отношений

14:54
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Участники мероприятия рассматривают влияние общества на миграционную политику

Актуальные вопросы межнациональных отношений обсуждают в эти дни в Москве на седьмом Медиафоруме этнических и региональных СМИ. Это площадка для диалога и обмена опытом между представителями власти, журналистами и культурными организациями.

Участники мероприятия рассматривают влияние общества на миграционную политику и размышляют, как средства массовой информации могут помочь снизить межнациональную напряжённость среди молодёжи.

Также собравшиеся пытаются ответить на ключевой вопрос форума: является ли этнический фактор уязвимостью или преимуществом в стране, где присутствует большое многообразие культур.

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