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В уборке снега в Москве задействованы 12 тысяч сотрудников инженерных компаний

15:01
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Особое внимание уделяют очистке пешеходных зон

12 тысяч сотрудников инженерных компаний задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве. Дополнительные силы были привлечены накануне по распоряжению мэра столицы.

В первую очередь, внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта. Станциям метро и МЦК. Железнодорожным станциям и платформам. А также объектам социальной сферы.

Собранный снег тут же вывозят на снегоплавильные пункты. С конца прошлой недели в городе выпало до 30 сантиметров снега. И осадки продолжаются.

"Сроки для устранения всех погодных аномалий у нас маленькие, мы надеемся, что мы завершим это в ближайшие сутки, ну, может быть, пара. У нас люди работают в круглосуточном режиме, мы разбились на смены, у нас есть пункты обогрева, мы поставили полевые кухни, все обеспечены питанием, ну и теплыми местами, где можно посушить одежду, попить чай и согреться", - рассказал Максим Дерюгин, глава управы района Хамовники.

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Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Уборка снега
Уборка снега
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